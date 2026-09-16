Un violento choque de vehículos generó demoras en la zona sur de la ciudad
Ocurrió hoy cerca de las 6:00 en la rotonda de acceso al barrio San Carlos, sobre avenida Excombatientes de Malvinas, en la mano hacia el sur. Afortunadamente no hubo lesionados.
Salta Hoy
16 / 09 / 2026
Estuvieron involucrados un Fiat Cronos y un utilitario, lo que provocó daños importantes en los vehículos aunque no se registraron heridos de consideración.
Según las primeras pericias, una pequeña camioneta circulaba por avenida Excombatientes de Malvinas en dirección a Cachi fue impactada del lado del conductor por un Fiat Cronos.
El choque ocurrió en la rotonda, que cuenta con semáforos.
El Cronos resultó con la parte delantera completamente destrozada, y la camioneta con el reventón de una de sus ruedas.
Los ocupantes de ambos vehículos fueron examinados y no presentaron lesiones, a pesar del violento impacto.
Además, los test de alcoholemia practicados a los conductores arrojaron resultado negativo.
Las pericias en el lugar concluyeron cerca de las 9:00 y la policía informó que se trabajaba en la documentación correspondiente para el levantamiento del vehículo más dañado y la normalización del tránsito en la zona.