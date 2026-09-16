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Un violento choque de vehículos generó demoras en la zona sur de la ciudad

Ocurrió hoy cerca de las 6:00 en la rotonda de acceso al barrio San Carlos, sobre avenida Excombatientes de Malvinas, en la mano hacia el sur. Afortunadamente no hubo lesionados.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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Estuvieron involucrados un Fiat Cronos y un utilitario, lo que provocó daños importantes en los vehículos aunque no se registraron heridos de consideración.

Según las primeras pericias, una pequeña camioneta circulaba por avenida Excombatientes de Malvinas en dirección a Cachi fue impactada del lado del conductor por un Fiat Cronos. 

El choque ocurrió en la rotonda, que cuenta con semáforos.

El Cronos resultó con la parte delantera completamente destrozada, y la camioneta con el reventón de una de sus ruedas. 

Los ocupantes de ambos vehículos fueron examinados y no presentaron lesiones, a pesar del violento impacto. 

Además, los test de alcoholemia practicados a los conductores arrojaron resultado negativo.

Las pericias en el lugar concluyeron cerca de las 9:00 y la policía informó que se trabajaba en la documentación correspondiente para el levantamiento del vehículo más dañado y la normalización del tránsito en la zona.

 

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