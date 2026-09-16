 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Grave choque por alcance en la zona de Chachapoyas

Hubo 7 heridos, entre ellos una mujer de 76 años, quien resultó con quebradura expuesta en sus piernas. Ocurrió anoche cerca de las 22:00 en  Avenida Reyes Católicos, cerca de la UCASAL, zona norte de la capital salteña.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Cada vehículo trasladaba a 4 personas, 7 de ellas fueron asistidas en el lugar por médicos del Samec. 

Se trató de una colisión por alcance entre dos automóviles, confirmó el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

Una mujer de 76 años debió ser trasladada de urgencia tras sufrir una fractura doble expuesta en sus piernas.

Los 6 lesionados restantes no presentaban heridas de gravedad.

En el lugar hubo un gran despliegue de ambulancias y patrulleros lo que generó conmoción entre los vecinos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO