Grave choque por alcance en la zona de Chachapoyas

[Imagen ilustrativa]

Cada vehículo trasladaba a 4 personas, 7 de ellas fueron asistidas en el lugar por médicos del Samec.

Se trató de una colisión por alcance entre dos automóviles, confirmó el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

Una mujer de 76 años debió ser trasladada de urgencia tras sufrir una fractura doble expuesta en sus piernas.

Los 6 lesionados restantes no presentaban heridas de gravedad.

En el lugar hubo un gran despliegue de ambulancias y patrulleros lo que generó conmoción entre los vecinos.