El frío no se quiere ir
Las mañanas seguirán muy frías en lo que resta de la semana como consecuencia de la influencia de un sistema de baja presión que genera nubosidad.
Salta Hoy
16 / 09 / 2026
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Así lo explicó Edgardo Escobar, desde el Servicio Meteorológico Nacional, quien además no descartó posibles nevadas en la zona de Cordillera y la Puna para este jueves y el viernes.
Agregó que para el fin de semana las condiciones mejorarán con máximas de 28 grados el sábado y 30 grados para el domingo.