La caída de las ventas de carne es peor de lo que muestran las encuestas nacionales
“La presión impositiva, la baja en las ventas y el aumento de los costos está afectando seriamente al sector”, dijo por Radio Salta, Dardo Romano, propietario de carnicerías y productor agropecuario.
Salta Hoy
16 / 09 / 2026
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Indicó que el precio de la carne se mantiene estable desde hace 6 meses en la provincia de Salta.
Romano agregó en otra parte de la charla que el ingreso de carne de Brasil y Paraguay también está afectando la rentabilidad de las carnicerías.
Al finalizar indicó que cuesta conseguir trabajadores para el sector. “Lamentablemente no conseguimos carniceros jóvenes”, dijo.