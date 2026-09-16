La caída de las ventas de carne es peor de lo que muestran las encuestas nacionales

Indicó que el precio de la carne se mantiene estable desde hace 6 meses en la provincia de Salta.

Romano agregó en otra parte de la charla que el ingreso de carne de Brasil y Paraguay también está afectando la rentabilidad de las carnicerías.

Al finalizar indicó que cuesta conseguir trabajadores para el sector. “Lamentablemente no conseguimos carniceros jóvenes”, dijo.