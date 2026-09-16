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La caída de las ventas de carne es peor de lo que muestran las encuestas nacionales

“La presión impositiva, la baja en las ventas y el aumento de los costos está afectando seriamente al sector”, dijo por Radio Salta, Dardo Romano, propietario de carnicerías y productor agropecuario.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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Indicó que el precio de la carne se mantiene estable desde hace 6 meses en la provincia de Salta.

Romano agregó en otra parte de la charla que el ingreso de carne de Brasil y Paraguay también está afectando la rentabilidad de las carnicerías.

Al finalizar indicó que cuesta conseguir trabajadores para el sector. “Lamentablemente no conseguimos carniceros jóvenes”, dijo.

 

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