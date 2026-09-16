Septiembre de color amarillo

Los disertantes serán Rodolfo Ceballos, psicólogo infanto juvenil y Adriana Rodriguez Balut, psicóloga especializada en adolescencia.

“Es importante que el tema deje de ser un tabú y que familiares y amigos puedan reconocer los signos de riesgo para poder ayudar”, expresó Bettina Romero, presidenta de Fundara.

También lamentó la carencia de psicólogos y psiquiatras en centros de salud, sobre todo de lugares alejados de Capital.