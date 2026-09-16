Exitoso operativo de recolección de residuos de las peregrinaciones
Se apuntó especialmente a botellas plásticas de agua mineral, sodas y gaseosas que fueron recolectadas en diferentes puntos para el futuro reciclaje.
Salta Hoy
16 / 09 / 2026
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“Logramos muy buena aceptación de la campaña para evitar que se tiren las botellas en la vía pública”, dijo Ramiro Ragno director de Residuos Especiales de la Municipalidad de Salta.
El funcionario indicó que se logró recoger más de 10 mil botellas en desuso.