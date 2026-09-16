“Sin ley de derribo, somos como una autopista aérea para el narcotráfico”

“Todos los países latinoamericanos tienen sus leyes de derribo y somos los únicos que faltamos”, expresó.

El funcionario fue crítico al referirse a los Planes de seguridad denominados Güemes y Roca: “Güemes fue muy ineficaz y el Roca jamás funcionó”, expresó.

Zigarán impulsa la idea junto a la diputada nacional Eliana Bruno. “Con ella no tengo ningún punto en común, salvo la necesidad de luchar contra el flagelo del narcotráfico”, manifestó.