“Sin ley de derribo, somos como una autopista aérea para el narcotráfico”
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas investigó y elaboró un proyecto de ley para interceptar y neutralizar vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico en la frontera norte del país.
Salta Hoy
16 / 09 / 2026
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“Todos los países latinoamericanos tienen sus leyes de derribo y somos los únicos que faltamos”, expresó.
El funcionario fue crítico al referirse a los Planes de seguridad denominados Güemes y Roca: “Güemes fue muy ineficaz y el Roca jamás funcionó”, expresó.
Zigarán impulsa la idea junto a la diputada nacional Eliana Bruno. “Con ella no tengo ningún punto en común, salvo la necesidad de luchar contra el flagelo del narcotráfico”, manifestó.