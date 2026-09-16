Rescataron 35 animales extraviados durante las celebraciones del Milagro

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Rescataron 35 animales extraviados durante las celebraciones del Milagro

Desde el municipio solicitan a los dueños retirar los canes del Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha del barrio Don Emilio. En dicho lugar, los perros serán castrados, vacunados contra la rabia y desparasitados.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En el marco del operativo de protección y bienestar animal desplegado por la Municipalidad de Salta durante la fiesta del Milagro, el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” rescató y retuvo un total de 35 animales que se encontraban extraviados o deambulando por las zonas de mayor concurrencia de la capital.

Gracias a la implementación del sistema de identificación preventiva mediante cintas y collares, varios de los canes pudieron ser restituidos a sus tenedores de forma inmediata. De los 24 animales sin identificación que ingresaron preventivamente al predio municipal, siete ya lograron reencontrarse con sus familias tras acreditar la tenencia correspondiente.

En las instalaciones del Centro de Adopciones, ubicado en la avenida Gato y Mancha del barrio Don Emilio, los animales reciben atención veterinaria integral, que incluye vacunación antirrábica, desparasitación y castración antes de su entrega o posterior adopción.

El doctor Pablo Diaz, director del Centro de Adopciones, señaló que, si bien el balance de este año refleja una mejora en comparación con el periodo anterior, la presencia de animales perdidos continúa siendo una problemática que requiere profundizar la concientización ciudadana. El objetivo del municipio es seguir trabajando junto a los vecinos en pautas de tenencia responsable para lograr que, en las próximas celebraciones, el número de animales extraviados sea cero.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO