Rescataron 35 animales extraviados durante las celebraciones del Milagro

En el marco del operativo de protección y bienestar animal desplegado por la Municipalidad de Salta durante la fiesta del Milagro, el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” rescató y retuvo un total de 35 animales que se encontraban extraviados o deambulando por las zonas de mayor concurrencia de la capital.

Gracias a la implementación del sistema de identificación preventiva mediante cintas y collares, varios de los canes pudieron ser restituidos a sus tenedores de forma inmediata. De los 24 animales sin identificación que ingresaron preventivamente al predio municipal, siete ya lograron reencontrarse con sus familias tras acreditar la tenencia correspondiente.

En las instalaciones del Centro de Adopciones, ubicado en la avenida Gato y Mancha del barrio Don Emilio, los animales reciben atención veterinaria integral, que incluye vacunación antirrábica, desparasitación y castración antes de su entrega o posterior adopción.

El doctor Pablo Diaz, director del Centro de Adopciones, señaló que, si bien el balance de este año refleja una mejora en comparación con el periodo anterior, la presencia de animales perdidos continúa siendo una problemática que requiere profundizar la concientización ciudadana. El objetivo del municipio es seguir trabajando junto a los vecinos en pautas de tenencia responsable para lograr que, en las próximas celebraciones, el número de animales extraviados sea cero.