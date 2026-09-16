Operativo Milagro: Más de 760 atenciones y 8 derivaciones a hospitales de Capital

El Ministerio de Salud Pública informó que durante la jornada central de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro se registraron más de 760 asistencias sanitarias en los diferentes puntos de atención montados en la vía pública. El operativo se desplegó a través de los cinco puestos sanitarios de avanzada, los hospitales de campaña de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y 23 ambulancias estratégicamente ubicadas sobre arterias perpendiculares al recorrido de las imágenes santas.

A lo largo del servicio, que movilizó a más de 250 agentes abocados exclusivamente a la cobertura del evento religioso, los equipos de emergencias concretaron 8 traslados hacia distintos nosocomios de la ciudad de Salta por requerimientos de mayor complejidad diagnóstica o internación.

Los motivos de consulta más recurrentes estuvieron vinculados a golpes de calor, deshidratación, registros de hipertensión arterial, cuadros gastrointestinales, dificultades respiratorias, crisis de nervios y politraumatismos varios derivados del esfuerzo físico de la peregrinación y la masiva concentración.

Al respecto, el director del SAMEC, Daniel Romero, destacó el balance de la labor desempeñada: "Diagramamos un esquema de respuesta inmediata en cada tramo del recorrido para contener a los fieles sin resentir la cobertura diaria de la ciudad. La gran mayoría de los cuadros pudieron ser resueltos in situ gracias a la rápida intervención de los equipos médicos en las carpas y unidades móviles, mientras que las derivaciones hacia los hospitales de cabecera se efectuaron bajo corredores sanitarios ágiles y seguros".

Asimismo, Romero subrayó la integración de los distintos sectores que formaron parte del dispositivo: "El éxito de una cobertura de esta magnitud se debe al compromiso y la coordinación interinstitucional. Agradecemos profundamente el apoyo de DINESA, de las delegaciones de SAME Jujuy y SIPROSA Tucumán, del Hospital Público Materno Infantil, nosocomios del interior y empresas privadas, como así también el acompañamiento fundamental del Ejército Argentino, la Policía de la Provincia, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, rescatistas, escuelas de enfermería, la Universidad Nacional de Salta y las áreas operativas de la Municipalidad, EDESA y Lusal".

De manera simultánea a las tareas abocadas al circuito procesional, el SAMEC sostuvo la actividad normal de sus 11 subbases y de la base central, garantizando las respuestas de urgencia y emergencia habituales en toda el área metropolitana.