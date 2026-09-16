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El Tren “25 de Mayo” ya realizó 7.373 prestaciones en sus dos primeras estaciones en Salta

La formación pasó por Campo Quijano y Cerrillos, donde acercó servicios de salud, documentación, orientación y propuestas culturales. En Cerrillos se realizaron 3.810 prestaciones durante una semana. Este lunes 21 de septiembre, el tren llegará al municipio de General Güemes.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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El Tren “25 de Mayo” realizó 7.373 prestaciones sociales y sanitarias y alcanzó a 5.744 personas durante su paso por Campo Quijano y Cerrillos, las dos primeras localidades que integraron su recorrido por la provincia de Salta. La iniciativa permitió acercar servicios de distintas áreas nacionales, provinciales y municipales directamente a las comunidades, con prestaciones y actividades gratuitas.

El despliegue se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a cargo del ministro Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, junto con los equipos de los municipios que participan de cada estación.

En su segunda parada, el tren permaneció durante una semana en Cerrillos, donde se concretaron 3.810 prestaciones a través de los diferentes servicios disponibles.

Entre las atenciones realizadas, ANSES atendió a 221 personas, mientras que la Biblioteca Nacional recibió a 986 participantes en sus propuestas. El servicio de Fonoaudiología alcanzó a 242 personas y Odontología atendió a 247 vecinos.

En tanto, Oftalmología realizó 859 atenciones y se entregaron 425 anteojos. El área de RENAPER atendió a 268 personas, facilitando el acceso a trámites vinculados con la documentación personal.

La propuesta también incluyó servicios vinculados con el bienestar y el acompañamiento social. Salud Mental brindó 47 atenciones, mientras que Trabajo Social realizó 376 atenciones. Por su parte, el servicio de Vacunación, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, alcanzó a 139 personas.

Tras su paso por Campo Quijano y Cerrillos, el Tren “25 de Mayo” retomará su recorrido este 21 de septiembre, con una nueva parada en General Güemes, para luego continuar por Pichanal y Joaquín V. González. En cada localidad, los equipos nacionales, provinciales y municipales continuarán trabajando de manera articulada para acercar las distintas prestaciones a las comunidades.

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