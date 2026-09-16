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Este jueves se llevará a cabo un nuevo descacharrado en zona norte

Será de 8 a 12 junto al Ejército y el área de Control de Vectores de Nación. Los vecinos de los barrios Huaico II y Portal del Lesser deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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Con el objetivo de mantener la limpieza de la ciudad, mejorar los entornos barriales y continuar con el plan de prevención del Dengue, la Municipalidad llevará a cabo un nuevo operativo de descacharrado. Será este jueves en zona norte, de 8 a 12 y estará destinado a las comunidades de los barrios El Huaico II y Portal del Lesser.

El operativo se realizará en el cuadrante comprendido por: Ruta 28, Av. Bolivia, Av. Democracia y Lucrecia Barquet.

Las tareas se desarrollarán junto al Ejército y al área de Control de Vectores de Nación. Los vecinos de los barrios mencionados deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, indicó que «por pedido del intendente, Emiliano Durand, estamos incrementando el número de descacharrados para cuidar la salud de los salteños. El objetivo es eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya».

Es importante recordar que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos para garantizar la salud de los vecinos y la limpieza comunitaria.

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