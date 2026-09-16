Ingresantes 2026 de UCASAL deben renovar el beneficio de Pase Libre
Saeta informó que el beneficio para estudiantes de UCASAL inicia el proceso de renovación para los ingresantes de este ciclo lectivo.
Salta Hoy
16 / 09 / 2026
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Desde hoy inició el proceso de renovación del beneficio del Pase Libre para aquellos estudiantes que hayan iniciado sus estudios en el presente ciclo lectivo.
Este plazo vence el 25 de septiembre próximo y la renovación les permitirá contar con el beneficio ya en condición de alumno regular y que el año próximo puedan actualizar su Pase directamente en los validadores o sistemas de autogestión.
Deberán presentarse con turno online previo y la tarjeta SAETA estudiantil.