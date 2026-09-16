Se estrelló un helicóptero de un canal de noticias en Los Ángeles: hay tres muertos

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló este martes por la noche en una zona suburbana de Los Ángeles, Estados Unidos, y dejó al menos tres personas muertas, según informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió cerca de las 19 (hora local) en el barrio de Chatsworth, ubicado a unos 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles. La aeronave cayó entre dos edificios mientras realizaba la cobertura de un accidente de tránsito registrado en la zona.

Según confirmó posteriormente la cadena NBC4, el helicóptero pertenecía a esa estación de noticias. Una cuarta persona fue trasladada a un hospital local y su estado de salud aún no fue informado.

El helicóptero cayó durante una cobertura en vivo

La aeronave se encontraba sobrevolando el área donde se había producido la colisión de un autobús con víctimas mortales, un operativo al que habían acudido equipos de emergencia.

Tras el impacto, 56 bomberos trabajaron en el lugar para controlar el incendio generado por la caída del helicóptero. Las llamas no llegaron a extenderse a estructuras cercanas, aunque cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados.

Imágenes registradas desde el propio helicóptero mostraron los últimos momentos antes del accidente, ocurrido mientras el equipo realizaba la cobertura periodística.

Investigan las causas del accidente

Luego del siniestro se inició una investigación para determinar las causas de la caída de la aeronave. El caso quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.