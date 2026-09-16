La Fórmula 1 confirmó el calendario 2027 con nuevas carreras sprint

La Fórmula 1 confirmó el calendario de la temporada 2027, que tendrá 24 Grandes Premios en 22 países, el regreso de Portugal y Turquía, y una ampliación del programa de carreras sprint, que pasará de seis a 10 fines de semana.

El campeonato comenzará el 14 de marzo en Bahréin, donde también se llevarán a cabo los únicos ensayos de pretemporada, previstos entre el 24 y el 27 de febrero. La última fecha será el 5 de diciembre en Abu Dhabi, luego de una gira final que incluirá Qatar.

La programación aprobada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) contempla cinco continentes y recupera dos escenarios que no estuvieron en la campaña 2026. El Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, volverá a recibir a la categoría por primera vez desde 2021, mientras que el circuito de Estambul regresará en octubre, dentro del tramo asiático.

La primera parte del año tendrá dos fechas consecutivas en Medio Oriente, con Bahréin y Arabia Saudita, antes de que la competencia se traslade a Melbourne. Australia ocupará el tercer lugar del calendario, seguida por Japón y China, dos carreras que formarán parte de la gira inicial por Asia y Oceanía.

Luego habrá dos compromisos en América del Norte. Miami se disputará el 9 de mayo y Canadá, el 23. La separación entre ambas competencias permitirá que el Gran Premio canadiense no coincida con las 500 Millas de Indianápolis, una de las pruebas centrales del calendario de IndyCar.

La principal novedad deportiva será el incremento de las carreras sprint, que llegarán a 10 durante 2027. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi estrenarán ese formato, que ya se utiliza desde 2021 en fechas seleccionadas del campeonato.

También repetirán como sedes de sprint Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar. La inclusión de Mónaco es uno de los cambios que más atención genera, dado que el trazado urbano del Principado suele ofrecer escasas oportunidades de sobrepaso durante las carreras. La Fórmula 1 prevé dos sesiones de clasificación en ese fin de semana: una el viernes, destinada a definir la sprint, y otra el sábado, para ordenar la grilla de la competencia principal.

La categoría sostuvo que los fines de semana con sprint registran un público total 12% superior al de las fechas convencionales. Además, indicó que la clasificación sprint alcanza niveles de seguimiento hasta tres veces mayores que los entrenamientos libres. Según esos datos, el 82% de los asistentes considera que el formato agrega valor a su entrada y el 75% de los aficionados cree que mejora la temporada.

El presidente y director ejecutivo de F1, Stefano Domenicali, destacó el regreso de Portugal y Turquía y la expansión de las pruebas cortas. “El calendario de 2027 reúne algunos de los circuitos más emblemáticos y las ciudades más vibrantes del mundo, creando un escenario increíble para otra temporada inolvidable de Fórmula 1. Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, emoción y la acción rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial”, afirmó en el anuncio de la categoría.

El Gran Premio de Portugal se disputará el 20 de junio en Portimão, dos semanas después de Mónaco. La pista del Algarve recibió a la Fórmula 1 en 2020 y 2021, en las temporadas afectadas por la pandemia de COVID-19, y volverá a integrarse a la gira europea antes de Silverstone.

Tras Portugal, el campeonato continuará con Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría. La carrera en Hungaroring, el 1 de agosto, antecederá al receso de verano europeo. La actividad se reanudará el 5 de septiembre en Monza, sede del Gran Premio de Italia.

Madrid tendrá su lugar el 12 de septiembre como sede del Gran Premio de España, una semana después de la cita italiana. Desde allí, la competencia viajará a Bakú y luego a Turquía. Estambul albergará la fecha del 3 de octubre, entre Azerbaiyán y Singapur, dentro de un triplete que cerrará la etapa euroasiática.

El final de la temporada concentrará varias fechas en América. Austin abrirá el bloque el 24 de octubre, antes de Ciudad de México y San Pablo. La cita mexicana se desarrollará entre el 29 y el 31 de octubre, por lo que no coincidirá con las 500 Millas de Indianápolis. Las Vegas, programada para el 20 de noviembre, quedará como una carrera independiente. El cierre llegará con Qatar, el 28 de noviembre, y Abu Dhabi, el 5 de diciembre. Ambas competencias tendrán formato sprint.

De esta manera, los circuitos que saldrán del calendario son el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort y el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en el Circuit de Barcelona-Cataluña.

Aunque Argentina avanza con las gestiones para recuperar una fecha de Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, la expectativa oficial excedía el calendario de 2027. La Ciudad de Buenos Aires proyecta concluir ese año las obras de renovación del circuito, que busca obtener el Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), mientras que en abril recibirá al MotoGP como una prueba de capacidad operativa, logística y de convocatoria. Funcionarios porteños viajaron al Gran Premio de España, en Madrid, para conocer el modelo de organización de una carrera que volvió a esa ciudad tras 45 años.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, por su parte, añadió: “El calendario del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2027 es un claro reflejo del atractivo global y el continuo crecimiento de nuestro deporte. Con 24 Grandes Premios en cinco continentes, el regreso de Portugal y Turquía, y la oportunidad de ampliar el programa de carreras Sprint, el calendario combina tradición, innovación y participación de los aficionados, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares deportivos.”