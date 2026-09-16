Salta dirá presente en los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026

Una delegación de Salta partirá hacia San Juan el domingo 27 de septiembre a fin de sumarse a los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026. El contingente, integrado por deportistas, acompañantes y profesores de la Secretaría de Deportes, formará parte de una cita federal que reunirá a más de 1300 participantes de todo el país.

La actividad oficial comenzará el lunes 28, a las 20 horas, con el acto de apertura en el Estadio Aldo Cantoni, mientras que el calendario de juego se desarrollará a partir del 29.

Durante la contienda, los atletas salteños competirán en ajedrez, natación, pádel, newcom, sapo, tejo, tenis de mesa, truco, orientación, y circuito de habilidades motrices, todo ello en sedes emblemáticas como el Velódromo Vicente Chancay, el Estadio UPCN, el Club Banco Hispano, El Almendro, y el Parque de Mayo.

Más allá de los resultados, la propuesta se consolida como un espacio integrador que promueve la salud integral y la camaradería a nivel nacional.