Escuelas rurales de Salta promueven la prevención de incendios forestales

Estudiantes y docentes de la Escuela Rural Nº 4445 “Canal de Beagle” participaron en jornadas de concientización en La Merced y Las Pircas departamento de Cerrillos, con el fin de promover el cuidado ambiental y evitar focos forestales mediante el trabajo en equipo con la comunidad.

En La Merced, la comunidad educativa llevó adelante una actividad abierta en la plaza central, donde los estudiantes asumieron un rol protagónico al acercar a vecinos y a la comunidad en general recomendaciones, conocimientos y prácticas responsables para prevenir incendios y contribuir al cuidado del entorno.

Por otra parte, en la sede de la escuela ubicada en Las Pircas, Cerrillos se desarrolló una jornada de diálogo e intercambio que incluyó juegos, reflexiones y actividades participativas. Allí, estudiantes y docentes trabajaron sobre la importancia de reconocer los riesgos presentes en el territorio y fortalecer actitudes de cuidado y prevención desde la comunidad.

La iniciativa forma parte del proyecto “Red Escolar: Semillas de Prevención”, impulsado por la Mesa Regional del NOA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en articulación con las coordinaciones de Educación Rural e Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Cultura de Salta. Las actividades cuentan además con la participación de Defensa Civil, la Brigada Forestal de Salta y la Universidad Nacional de Salta.

Prevenir los incendios forestales es una responsabilidad que se construye colectivamente y comienza con el conocimiento. Generar conciencia en las escuelas, reconocer las características de cada territorio y promover prácticas responsables permite anticiparse a los riesgos y proteger el ambiente y a las comunidades.