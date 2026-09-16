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La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

El magistrado aprobó las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Argentina

16 / 09 / 2026

 

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El juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa contra el presidente de la AFA, denunciado por un supuesto incremento patrimonial del 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.

En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.

El expediente comenzó en la Justicia porteña, pero posteriormente se produjo una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Qué información buscará la Justicia sobre las cuentas, bienes y movimientos de Chiqui Tapia

Con las medidas autorizadas, la Justicia también buscará información sobre los inmuebles, cuentas, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia tenga o haya tenido durante el período investigado.

Además, se solicitarán datos sobre sus movimientos migratorios, historial laboral y remuneraciones, así como eventuales reportes de operaciones sospechosas y los cargos y pagos que recibió de la CONMEBOL.

La Fiscalía busca reunir toda esa documentación para elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita contrastar la evolución de los bienes y movimientos de Tapia con los ingresos que declaró durante los años bajo análisis. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre ambos y si hay elementos que justifiquen nuevas medidas en la causa.

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