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El Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos de asignaciones familiares y la AUH

Incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la derogación de 3 artículos que garantizan que esos beneficios que paga la ANSES se actualicen todos los meses por la inflación. El antecedente del año pasado.

Argentina

16 / 09 / 2026

 

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Por segundo año consecutivo, el Gobierno busca eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses contemplada por la ley 27.160.

“Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”, indica el artículo 17 del proyecto oficial de Presupuesto 2027, que envió el presidente Javier Milei al Congreso. Son tres artículos clave de la ley que dispone la movilidad automática de las asignaciones familiares tanto para el valor, los rangos y los topes de ingresos del grupo familiar para percibirlas.

Se trata del segundo intento consecutivo del oficialismo en desacoplar a las asignaciones familiares, incluida la AUH, de la actualización mensual por IPC que rige desde 2024 para los beneficios que paga la Anses.

Ya había tratado de hacerlo el año pasado, con el proyecto de Presupuesto 2026, aunque en la discusión parlamentaria de la iniciativa finalmente fue dejado de lado y las asignaciones familiares y AUH mantuvieron la actualización automática como marca la movilidad previsional.

Ahora, con el nuevo intento, si el Presupuesto es aprobado sin cambios por el Congreso, las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo pasarían a tener incrementos discrecionales por parte del Ejecutivo.

A principios de septiembre, la Anses fijó un aumento de 2,11% en los topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF). Así, corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $3.157.449 bruto por mes y siempre que el ingreso total del hogar no supere los $6.314.898.

Qué puede pasar con las asignaciones familiares Anses en 2027

El Gobierno busca una vez más quitar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH a través del Presupuesto 2027.

Así, los siguientes beneficios pasarían a depender de incrementos discrecionales por parte del Ejecutivo:

Asignación Universal por Hijo (AUH);
Asignación por Embarazo (AUE);
Asignación por Maternidad;
Asignación Familiar por Prenatal;
Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción;
Asignación Familiar por Hijo (AFH);
Ayuda Escolar Anual;
Asignación Familiar por Matrimonio;
Asignación Familiar por Cónyuge.

Según datos de Seguridad Social, el régimen de Asignaciones Familiares alcanzó a más de 9 millones de beneficiarios a marzo de 2026. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la prestación con mayor cantidad de beneficiarios: 4,1 millones. 

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