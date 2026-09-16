Milei defendió la estrategia sobre las Islas Malvinas y negó una maniobra electoral

El presidente Javier Milei defendió este miércoles las recientes decisiones de su Gobierno vinculadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y negó que la iniciativa tenga como objetivo obtener rédito político o electoral.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, el mandatario cuestionó las interpretaciones de algunos analistas que relacionaron el anuncio con una estrategia de imagen y aseguró que la política sobre el archipiélago forma parte de un proceso que, según afirmó, comenzó hace varios años.

“Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, sostuvo Milei durante la conversación.

Milei y cuándo se tomó la decisión sobre Malvinas

El Presidente señaló que la decisión de avanzar con un endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que participen en actividades de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina fue analizada en una reunión de Gabinete previa a la cadena nacional del 3 de septiembre.

Según explicó, la definición no surgió como una respuesta inmediata a la exposición pública del anuncio, sino que ya formaba parte de una línea de trabajo del Gobierno.

“Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena”, afirmó Milei, al cuestionar las críticas sobre el momento elegido para comunicar la medida.

El rol de Donald Trump en el anuncio

Durante la entrevista, Milei explicó que un factor que influyó en la aceleración de la presentación pública fue una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizada el 31 de agosto, cuando manifestó que estaba revisando la posición de su Gobierno respecto de la cuestión Malvinas.

“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, afirmó el mandatario.

Milei sostuvo que esos acontecimientos externos funcionaron como un elemento que impulsó la comunicación oficial, aunque insistió en que la estrategia ya estaba definida.

Presión sobre empresas petroleras y el vínculo con Vaca Muerta

El Presidente explicó que el objetivo de las medidas es generar presión sobre las compañías que desarrollan actividades vinculadas a hidrocarburos en el archipiélago, planteándoles la posibilidad de optar entre continuar con proyectos en Malvinas o participar de inversiones energéticas dentro del territorio argentino.

“¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”, afirmó.

En ese marco, Milei mencionó el desarrollo de Vaca Muerta y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas para atraer capitales hacia proyectos productivos en Argentina.

“A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, señaló.

La soberanía argentina

Milei planteó que la política oficial combina el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas con incentivos económicos para fortalecer sectores estratégicos del país, especialmente el energético.

“No tiene una intencionalidad política electoral”, reiteró el Presidente, y agregó que la coyuntura internacional permitió avanzar con una estrategia que, según su explicación, ya estaba en desarrollo.

“Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, concluyó.