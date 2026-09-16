Gendarmes asistieron a 12.000 peregrinos en la Ruta 51 hacia la Catedral Basílica

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Gendarmes asistieron a 12.000 peregrinos en la Ruta 51 hacia la Catedral Basílica

En medio de condiciones climáticas que llegaron a -14 grados, el trayecto inició en San Antonio de los Cobres y culminó luego de 170 kilómetros transitados hasta la capital salteña. La logística de la Fuerza contó con la participación en conjunto con Policía de Salta, Tránsito y Bomberos de San Antonio de los Cobres, que consistió en el acompañamiento del desplazamiento de la columna y la asistencia en distintas etapas. 

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Como cada año, Gendarmería Nacional afirma su compromiso con la comunidad protegiendo a las personas que toman el valor para recorrer la travesía de cuatro días de caminata hasta el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro en la capital.

La procesión comenzó el pasado viernes, en la Parroquia “San Antonio de Padua” de la localidad de San Antonio de los Cobres, en donde el personal del Escuadrón 22 inició con la logística para brindar seguridad y asistencia.

En un marco climático de menos de 14 grados y a 3.760 Metros sobre el nivel del mar, a lo largo que se iba avanzando en el camino se fueron sumando más personas a la travesía para cumplir el objetivo.

Ante un paisaje imponente y hostil, tanto los gendarmes (algunos brindando seguridad vial desde los cuatriciclos) como los fieles fueron transitando a pie y parando en distintas instancias para descansar siendo primordial para poder continuar.

El primer descanso fue en el Paraje La Bomba, donde al detenerse, desayunaron y recibieron atención médica. Más adelante, el camino llevó a los caminantes hacia Paraje Santa Rosa de Tastil a los fines de descansar la primera noche.

La segunda jornada comenzó con el descenso hacia la Quebrada del Caranchi, mientras la puna fue quedando atrás y el camino continuó atravesando quebradas y pequeños poblados, sumando más creyentes. Al llegar a Ingeniero Maury se encontraba un puesto estratégico de la Fuerza, donde se realizó otra parada para recargar energías y pasar la segunda noche.

Cada tramo tenía su paisaje y ritmo. El domingo la caminata llegó al El Alisal, a la Capilla “San Francisco de Asís” allí una nueva pausa les permitió descansar y recuperarse, para continuar hacia Campo Quijano donde realizaron la última noche. El objetivo se encontraba cerca de cumplirse.

El último día, un total de 5.000 fieles se encontraban unidos caminando hacia la ciudad de Salta, más cercana con cada paso. La llegada a Catedral Basílica de Salta – Santuario del Señor y la Virgen del Milagro reunió en un mismo punto a 12.000 personas.

Todos confluyeron finalmente en un mismo destino, después de atravesar uno de los recorridos más representativos del norte argentino. de fieles, promesantes, pueblos originarios, familias y cristianos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO