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Cumplirá condena efectiva por el robo de cascos en la Universidad Católica

El acusado quedó registrado por las cámaras de seguridad cuando ingresó al campus Castañares y se apoderó ilegítimamente de cascos de alumnos de la casa de estudios.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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El secretario letrado José Antonio Saravia, bajo expresas directivas del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria seguida contra D.A.C como autor del delito de hurto simple (dos hechos) en concurso real, instancia en la que se arribó a un juicio abreviado.

El juez del distrito Centro, Maximiliano Troyano, controló la legalidad del procedimiento y, tras recibir la confesión del acusado y con el acuerdo manifestado por las partes, lo condenó a tres meses de prisión de ejecución efectiva.

La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia por la sustracción de cuatro cascos de motocicleta pertenecientes a alumnos de la Universidad Católica de Salta, que se encontraban en sectores de estacionamiento del campus de Campo Castañares.

El análisis de los registros de las cámaras de seguridad permitió reconstruir la modalidad utilizada. Los días 10 y 11 de agosto, un hombre llegó al campus en un automóvil de características particulares, se dirigió hacia el sector de estacionamiento y en cada oportunidad regresó al vehículo con dos cascos, para luego retirarse del lugar.

A partir de las imágenes y de las demás tareas investigativas realizadas, se logró individualizar al sospechoso y reunir los elementos necesarios para solicitar el allanamiento de su domicilio.

Durante el procedimiento, el investigado fue detenido y se secuestraron elementos de interés para la causa, que fueron incorporados a la investigación que finalmente derivó en su condena.

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