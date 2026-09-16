Trabajos de conservación en la Ruta Nacional N° 50

Este trabajo, que fue realizado por los viales apostados en el Campamento de Pichanal, se sumó a otras tareas que se ejecutan sobre esta ruta y sobre la Ruta Nacional 34 norte en el marco de la planificación para el acondicionamiento y conservación de las rutas nacionales en Salta.

La reconstrucción de una junta de dilatación del puente se realizó luego de la remoción material dañado y la limpieza de la zona, donde luego se procedió a la colocación de un nuevo perfil. Las juntas de dilatación en los puentes sirven para absorber los movimientos de expansión y contracción de las estructuras que son provocados por los cambios de temperatura y el paso de los vehículos, evitando así que la misma se agriete.

Junto a este trabajo, se realizaron tareas de desmalezado manual y con maquinaria sobre las banquinas y toda la zona de camino en aproximadamente 6 kilómetros, en un sector entre Hipólito Yrigoyen y la localidad de San Ramón de la Nueva Orán.

Las tareas continuarán durante el resto de la semana por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución respetando las señalizaciones provisorias y las indicaciones de los banderilleros.