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Trabajos de conservación en la Ruta Nacional N° 50

La Dirección Nacional de Vialidad realizó la reconstrucción de la junta de dilatación del estribo norte en el puente sobre el arroyo El Pelícano en la Ruta Nacional N° 50.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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Este trabajo, que fue realizado por los viales apostados en el Campamento de Pichanal, se sumó a otras tareas que se ejecutan sobre esta ruta y sobre la Ruta Nacional 34 norte en el marco de la planificación para el acondicionamiento y conservación de las rutas nacionales en Salta.

La reconstrucción de una junta de dilatación del puente se realizó luego de la remoción material dañado y la limpieza de la zona, donde luego se procedió a la colocación de un nuevo perfil. Las juntas de dilatación en los puentes sirven para absorber los movimientos de expansión y contracción de las estructuras que son provocados por los cambios de temperatura y el paso de los vehículos, evitando así que la misma se agriete.

Junto a este trabajo, se realizaron tareas de desmalezado manual y con maquinaria sobre las banquinas y toda la zona de camino en aproximadamente 6 kilómetros, en un sector entre Hipólito Yrigoyen y la localidad de San Ramón de la Nueva Orán.

Las tareas continuarán durante el resto de la semana por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución respetando las señalizaciones provisorias y las indicaciones de los banderilleros.

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