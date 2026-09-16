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Sáenz y gobernadores del Norte Grande se reunieron con Santilli por la agenda de la región

“El Norte Grande tiene una agenda común que requiere respuestas concretas y un federalismo real”, afirmó Gustavo Sáenz tras el encuentro con el Jefe de Gabinete de la Nación y mandatarios de la región para evaluar proyectos provinciales.

Salta Hoy

16 / 09 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz junto a sus pares del Norte Grande, se reunió en Buenos Aires con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, con el objetivo de abordar los temas prioritarios de las provincias y de la región.

Del encuentro participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Durante la reunión de trabajo, los mandatarios y el funcionario nacional analizaron la agenda legislativa que se debate en el Congreso, evaluaron iniciativas y proyectos de interés para Salta y la región y repasaron el esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias.

En ese marco, Sáenz hizo hincapié en la urgencia de avanzar en respuestas concretas para la continuidad de las obras públicas comprometidas por Nación en el territorio provincial, con especial énfasis en el mantenimiento y ejecución de las rutas de jurisdicción federal —como las rutas nacionales 9/34, 50 y 51—, fundamentales para la seguridad vial y el desarrollo productivo.

Asimismo, el Gobernador reiteró el pedido histórico de la región sobre una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas y muy cálidas durante los meses de altas temperaturas, con el fin de corregir las asimetrías energéticas respecto al resto del país.

Al finalizar el encuentro, Sáenz señaló: “El Norte Grande tiene una agenda común y desafíos que requieren respuestas concretas. Por eso es importante mantener estos espacios de diálogo con el Gobierno nacional”.

Finalmente, el mandatario remarcó la postura institucional de Salta: “Necesitamos avanzar hacia un federalismo real, donde todas las provincias tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse. Cuando crecen las provincias, el país se fortalece”.

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