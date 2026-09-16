Procesión histórica: 680 mil fieles celebraron al Señor y la Virgen del Milagro

[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Abuelos, padres, hijos y nietos compartieron una tradición que une historias y promesas, en una de las celebraciones religiosas más convocantes del país.

La jornada comenzó con la salida de la Cruz Primitiva y continuó con la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro.

En el Monumento 20 de Febrero, el pueblo renovó el Pacto de Fidelidad con sus Santos Patronos.

El oficial Juan Posadas, de la oficina de Prensa de la Policía, dio detalles del operativo de seguridad y monitoreo desplegado durante la festividad del Milagro.

Calificó de exitoso el operativo de seguridad para este Milagro 2026, con el monitoreo de más de 200.000 peregrinos y el despliegue de 5.000 efectivos.

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta brindaron detalles sobre el masivo operativo tecnológico y humano implementado para garantizar la seguridad durante las festividades del Señor y la Virgen del Milagro.

Mencionó también cómo se trabajó con la visita de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel.