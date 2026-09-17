Grave accidente en Avenida Asunción: Un motociclista de 35 años lucha por su vida

Ocurrió hoy alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando el conductor circulaba en sentido hacia el centro de la ciudad.

Por razones que se investigan, perdió el control del rodado, derrapó y golpeó violentamente contra el asfalto.

Tras el llamado de alerta y el auxilio de testigos, una ambulancia del SAMEC lo trasladó en código rojo al Hospital San Bernardo.

Según los primeros informes médicos, ingresó con politraumatismos graves y requirió asistencia respiratoria mecánica.

Su estado es reservado y para este mediodía se espera una nueva actualización sobre su evolución.