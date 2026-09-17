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Grave accidente en Avenida Asunción: Un motociclista de 35 años lucha por su vida

El hombre permanece internado en grave estado en el Hospital San Bernardo, tras sufrir una fuerte caída de su moto sobre la Avenida Asunción, en las inmediaciones de un conocido local bailable.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

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Ocurrió hoy alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando el conductor circulaba en sentido hacia el centro de la ciudad. 

Por razones que se investigan, perdió el control del rodado, derrapó y golpeó violentamente contra el asfalto.

Tras el llamado de alerta y el auxilio de testigos, una ambulancia del SAMEC lo trasladó en código rojo al Hospital San Bernardo. 

Según los primeros informes médicos, ingresó con politraumatismos graves y requirió asistencia respiratoria mecánica. 

Su estado es reservado y para este mediodía se espera una nueva actualización sobre su evolución.

 

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