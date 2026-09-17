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Escándalo en la ex Enet 3 por la venta de lugares para las inscripciones de ingresantes

Los padres realizaron filas desde anoche a las 21:00. Durmieron en la vereda buscando una vacante en el primer año del turno mañana de la Escuela de Educación 3139 “Martín Miguel de Guemes”, ubicada en Caseros al 1600.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

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Además denunciaron que hubo personas que se filtraron en las filas y otros inescrupulosos que compraron en las redes sociales el lugar o el turno a 15 mil pesos. Así lo dijo una abuela a Radio Salta.

Otra mujer reclamó que la venta de los turnos ocurrió a la madrugada.

A su turno el profesor Javier Díaz explicó a Radio Salta que la institución entregó 120 formularios para el turno mañana.

“Entendemos a los padres que quieren mandar a sus chicos a la mañana, pero nosotros tenemos solo cuatro cursos en ese horario”, manifestó el docente.

Díaz sugirió que se realicen las denuncias formales por la supuesta venta de lugares.

“Necesitamos que el Ministerio de Educación sepa lo que está ocurriendo para cortar con todo esto que es ajeno a la institución”, expresó el docente.

 

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