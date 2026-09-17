 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una familia del barrio Unión perdió todo tras el incendio de su vivienda y pide ayuda

El fuego se inició por un cortocircuito el lunes pasado a las 5:30 de la madrugada, en la zona norte de la ciudad.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las llamas destruyeron muebles, electrodomésticos y herramientas de trabajo. 

Claudia Flores, la madre, y su hijo fueron quienes vivieron el momento crítico. 

En ese momento, dos de sus hijas se encontraban en el domicilio de su padre.

Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y evitaron que el fuego se propagara a casas vecinas. 

Ahora, la familia solicita ayuda para reconstruir su hogar y recuperar su actividad laboral en repostería.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO