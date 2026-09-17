Una familia del barrio Unión perdió todo tras el incendio de su vivienda y pide ayuda

Las llamas destruyeron muebles, electrodomésticos y herramientas de trabajo.

Claudia Flores, la madre, y su hijo fueron quienes vivieron el momento crítico.

En ese momento, dos de sus hijas se encontraban en el domicilio de su padre.

Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y evitaron que el fuego se propagara a casas vecinas.

Ahora, la familia solicita ayuda para reconstruir su hogar y recuperar su actividad laboral en repostería.



