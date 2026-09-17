Una familia del barrio Unión perdió todo tras el incendio de su vivienda y pide ayuda
El fuego se inició por un cortocircuito el lunes pasado a las 5:30 de la madrugada, en la zona norte de la ciudad.
Salta Hoy
17 / 09 / 2026
VER GALERÍA
Las llamas destruyeron muebles, electrodomésticos y herramientas de trabajo.
Claudia Flores, la madre, y su hijo fueron quienes vivieron el momento crítico.
En ese momento, dos de sus hijas se encontraban en el domicilio de su padre.
Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y evitaron que el fuego se propagara a casas vecinas.
Ahora, la familia solicita ayuda para reconstruir su hogar y recuperar su actividad laboral en repostería.