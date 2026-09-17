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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un buen Milagro: Los hoteleros registraron una ocupación del 84 %

La llegada de turistas a la provincia con motivo de la fiesta religiosa en honor al Señor y la Virgen del Milagro dejó buenos márgenes de ganancias para el sector de los hoteles y hosterías, según dijo esta mañana Facundo Assaf.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

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Asi habló con Radio Salta el presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Assaf indicó que el sector privado junto al público siguen trabajando para mejorar el posicionamiento de Salta como un destino de turismo religioso por excelencia.

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