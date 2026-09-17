Un buen Milagro: Los hoteleros registraron una ocupación del 84 %
La llegada de turistas a la provincia con motivo de la fiesta religiosa en honor al Señor y la Virgen del Milagro dejó buenos márgenes de ganancias para el sector de los hoteles y hosterías, según dijo esta mañana Facundo Assaf.
Salta Hoy
17 / 09 / 2026
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Asi habló con Radio Salta el presidente de la Cámara de Turismo de Salta.
Assaf indicó que el sector privado junto al público siguen trabajando para mejorar el posicionamiento de Salta como un destino de turismo religioso por excelencia.