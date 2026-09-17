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Familias endeudadas: En 2026 aumentó la cantidad de salteños que piden la quiebra

Lo confirmó la doctora Victoria Ambrosini , jueza a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 2da Nominación sobre los pedidos de quiebra de empresas y personas ingresados en su juzgado.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

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Las cifras dan una idea del nivel de sobreendeudamiento familiar y la mora general que supera el 18% en promedio en todo el sistema financiero nacional.

“En mi juzgado, el año pasado se presentaron 5 pedidos preventivos de quiebra de firmas o empresas y 140 de personas humanas. En lo que va del presente año se pidieron 3 concursos de quiebra de sociedades o empresas y 160 de quiebras de personas”, manifestó Ambrosini.

“Pedir una quiebra no es lo ideal para nadie pero es la única posibilidad legal que tienen las personas endeudadas ante la insolvencia”, manifestó la jueza.

Y agregó que se pueden encontrar en la lista de solicitudes empleados públicos y trabajadores de la parte privada.

La magistrada mencionó que el proceso de quiebra tiene una demora de un año y medio desde el inicio del expediente.

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