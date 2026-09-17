San Lorenzo: Avances en la investigación del ataque a tiros a la vivienda de un empresario

Los proyectiles impactaron en el portón de ingreso y uno atravesó un ventanal, quedando alojado en la almohada de la habitación de uno de los hijos.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar la motocicleta utilizada en el hecho.

Actualmente por el hecho hay dos personas imputadas y detenidas.

Durante los allanamientos realizados a uno de los sospechosos, los efectivos secuestraron sustancias estupefacientes.

En principio se descartó que el ataque estuviera relacionado con un conflicto empresarial o comercial del padre.

La línea investigativa apunta firmemente a una vinculación con la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737) relacionada con uno de los hijos del empresario que reside en la vivienda.

Las autoridades indagan si el trasfondo responde a deudas, disputas con alguna banda, consumo, un ajuste de cuentas o "mexicaneada".

El hecho generó gran conmoción en la villa veraniega de San Lorenzo por la modalidad del ataque, con disparos contra una propiedad con personas en el interior, un accionar atípico para la zona y más asociado a disputas ligadas al narcotráfico.