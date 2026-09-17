 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

San Lorenzo: Avances en la investigación del ataque a tiros a la vivienda de un empresario

En el caso hay dos detenidos e imputados. Durante los allanamientos encontraron drogas en uno de los sospechosos. Investigan si el ataque está relacionado con el hijo del empresario gastronómico por deudas o disputas vinculadas al narcotráfico.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los proyectiles impactaron en el portón de ingreso y uno atravesó un ventanal, quedando alojado en la almohada de la habitación de uno de los hijos.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar la motocicleta utilizada en el hecho.

Actualmente por el hecho hay dos personas imputadas y detenidas.

Durante los allanamientos realizados a uno de los sospechosos, los efectivos secuestraron sustancias estupefacientes.

En principio se descartó que el ataque estuviera relacionado con un conflicto empresarial o comercial del padre.

La línea investigativa apunta firmemente a una vinculación con la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737) relacionada con uno de los hijos del empresario que reside en la vivienda.

Las autoridades indagan si el trasfondo responde a deudas, disputas con alguna banda, consumo, un ajuste de cuentas o "mexicaneada".

El hecho generó gran conmoción en la villa veraniega de San Lorenzo por la modalidad del ataque, con disparos contra una propiedad con personas en el interior, un accionar atípico para la zona y más asociado a disputas ligadas al narcotráfico.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO