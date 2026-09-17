Jorge Paz: “Crecerá la pobreza si se elimina el aumento automático de las asignaciones”

Y por ello se incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la derogación de 3 artículos que garantizan que esos beneficios que paga la ANSES se actualicen todos los meses por la inflación.

Jorge Paz, economista e investigador de la Unsa y el Conicet indicó esta mañana en la charla con Radio Salta que “sería gravísimo para la comunidad si se hace efectivo el proyecto oficial, porque la indigencia podría aumentar más del 80 y la pobreza un 10%”.

Agregó que los “pequeños aumentos automáticos dados por ley ayudan a recomponer el poder adquisitivo de las familias”.



