Salta celebra la obra de Cuchi Leguizamón con una programación especial

La Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón, junto a la Secretaría de Cultura, presenta “Septiembre es del Cuchi”, una programación especial que durante todo septiembre propone conciertos, presentaciones, intervenciones musicales y actividades vinculadas con la obra de uno de los grandes creadores de la música popular argentina. Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad de Salta y reunirán a músicos, cantantes, compositores y agrupaciones de diferentes generaciones y procedencias.

Durante todo el mes, el Complejo Explora Salta, ubicado en Florida 20, será sede de una muestra dedicada a la participación de Cuchi Leguizamón en la Colección Canción Estampa. La iniciativa recupera una parte de la historia de la Editorial Lagos, que tuvo un papel determinante en la difusión de la música popular al editar, entre mediados de 1948 y el año 2000, partituras de numerosas obras fundamentales del folklore y el tango argentino.

En 1960, Lagos decidió incorporar a muchas de las partituras de su fondo editorial portadas realizadas por destacados artistas plásticos argentinos de la época. Así nació la Colección Canción Estampa, una propuesta que reunió música, poesía y artes plásticas en un mismo objeto artístico y que contó con la representación de autores y artistas de distintas provincias del país, reafirmando su carácter federal.

En mayo de 1973, con el auspicio de la entonces Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, se presentó en el Salón Nacional de Exposiciones Palais de Glace una muestra que reunió 200 obras plásticas y partituras pertenecientes a esta colección. A más de 50 años de aquel acontecimiento, la Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón recupera la presencia del compositor en aquella iniciativa con una muestra de la mayoría de las partituras del Cuchi que formaron parte de la Colección Canción Estampa. La exposición podrá visitarse durante septiembre en el Complejo Explora Salta.

La programación continúa el sábado 26 de septiembre, a las 20:30, en el Hostal Prismata, Mitre 833, con un concierto protagonizado por los pianistas Leonel Goldstein y Nora Sarmoria. Goldstein vive en Salta desde 2001 y desarrolla su actividad como pianista, compositor, arreglador y docente de la Escuela Superior de Música de la provincia de Salta. Sarmoria, radicada en Buenos Aires, cuenta con más de 25 años de trayectoria como intérprete y productora y se desempeña además como pianista, compositora, arregladora, directora de orquesta, cantante y acordeonista. Durante la presentación también dará a conocer sus libros de piano.

El domingo 27 de septiembre, a las 20:30, la Usina Cultural de Salta, España 1-98, recibirá la presentación del disco “Viniendo Voy”, integrado por composiciones de Silvia Katz. La propuesta reúne a nueve mujeres, cantoras de extensa trayectoria y voces fundamentales de la música de raíz, acompañadas por diez músicos. Los artistas llegan desde Salta, Cafayate, Jujuy, Tilcara y Buenos Aires.

“Viniendo Voy” será editado como un libro-CD ilustrado por Silvia Katz e incorporará un código QR que permitirá acceder a las canciones a través de plataformas digitales, ampliando las posibilidades de circulación de la obra más allá de su formato físico. El libro, concebido para mirar, leer y escuchar, será presentado junto con el recital.

El lunes 28 de septiembre, a las 20, la música llegará al espacio público con la presentación del Coro Picante, dirigido por Daniel Agüero, en la vereda del Cabildo Histórico de Salta, frente a la Plaza 9 de Julio. El coro interpretará, entre otras obras, composiciones del Cuchi Leguizamón, en una actividad abierta y gratuita que permitirá disfrutar de arreglos corales originales y de particular riqueza musical.

El martes 29 de septiembre, desde las 11, se realizará la “Serenata al Cuchi”, un recital callejero junto a la escultura dedicada a Cuchi Leguizamón, ubicada sobre calle Caseros, en las inmediaciones de la Plaza 9 de Julio. La propuesta reunirá a numerosos artistas de la música popular, entre ellos Arturo “Pachula” Botelli, Barba y Ají, Mario Salim, Silvana Irigoyen, Sebastián Aguirre y Milagros Boso Galli, además de otros músicos que se incorporarán a través de un micrófono abierto. La iniciativa propone una celebración colectiva de la música del Cuchi y de la música popular salteña.

Ese mismo martes, a partir de las 20, en España 943, cuarto piso, se presentará Arte Coral Ensamble, dirigido por Luis Benavides, con la participación especial del dúo integrado por Aito Rodríguez y Fernando Calleja. Al finalizar el recital se ofrecerá un vino de honor.

El cierre de “Septiembre es del Cuchi” será el miércoles 30 de septiembre, desde las 20, en la recova del Cabildo Histórico de Salta, frente a la Plaza 9 de Julio. Allí se presentará el Estudio Coral ARSIS, agrupación de amplia trayectoria dirigida por Miryam Dagum, junto al colectivo de copleras Guastana Mechuda, que aportará su canto tradicional y colectivo.