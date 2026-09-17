Se recolectaron 6 toneladas de chatarra en el operativo en zona norte

Con el propósito de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud, la Municipalidad de Salta continúa con operativos de descacharrado en distintos barrios de la ciudad.

En esta ocasión, el trabajo se llevó adelante en zona norte, con la participación de equipos municipales y de distintas instituciones vinculadas a la prevención y el control de vectores.

Las tareas se llevaron a cabo en El Huaico II y Portal del Lesser. El operativo se realiza de manera articulada con el Programa de Vectores de Salud Pública de la Nación, el Ejército Argentino, la Policía Comunitaria y los centros de salud, con el objetivo de acompañar a los vecinos en la eliminación de elementos que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Durante la jornada, los equipos recorrieron las manzanas diagramadas para retirar de los domicilios aquellos objetos en desuso que habitualmente no son levantados por el servicio de recolección de residuos, como recipientes, cacharros, colchones viejos y otros elementos. Se acopió un total de 6 toneladas de chatarra.

«Los vecinos nos muestran su agradecimiento por acercarnos a trabajar de esta manera en sus barrios. Seguiremos de esta manera por toda la ciudad», explicó Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales.

Según se anticipó, el próximo operativo será el 21 de septiembre en el barrio Vicente Solá.