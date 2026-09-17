Salta no registra casos autóctonos de chikungunya en la actual temporada de vigilancia

El Ministerio de Salud Pública informa a la comunidad que, en el marco de las acciones de vigilancia epidemiológica para arbovirus correspondientes al período 2026/2027, la provincia de Salta no registra casos autóctonos de fiebre chikungunya.

La precisión responde a los datos publicados recientemente en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde se consignó un diagnóstico confirmado para la provincia. Al respecto, desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica se aclaró que se trata de un caso importado con nexo epidemiológico comprobado en Bolivia.

El cuadro corresponde a un hombre de 65 años de edad, domiciliado en Pichanal, quien se desempeña como camionero con actividad laboral en la localidad fronteriza de Aguas Blancas. El paciente inició síntomas el pasado 24 de agosto, presentando fiebre superior a los 38,5 °C, mialgias y artralgias; el diagnóstico fue confirmado mediante prueba de laboratorio por PCR y cursó la enfermedad de forma ambulatoria, sin necesidad de internación y con buena evolución clínica.

Tras la notificación, los equipos sanitarios locales y de control de vectores desplegaron de inmediato las acciones de bloqueo de foco en el domicilio del paciente y áreas colindantes, ejecutando la búsqueda activa de febriles y medidas de control focal. Como resultado de estos operativos, no se detectaron nuevos casos secundarios ni personas con sintomatología compatible en la zona.

La cartera sanitaria recuerda a la población que el sistema de vigilancia se mantiene en alerta activa e insta a sostener las pautas preventivas domiciliarias para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, tales como descartar recipientes en desuso que junten agua, mantener limpios patios y canaletas, tapar reservorios de agua y utilizar repelente, en especial al transitar por zonas de frontera. Ante la presencia de fiebre alta, dolor muscular o de articulaciones, se recomienda concurrir sin demora al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.