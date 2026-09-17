La campaña oftalmológica para la familia policial continúa recorriendo el interior

El Ministerio de Seguridad, a través de la Coordinación de Bienestar Policial, continúa desarrollando la campaña oftalmológica, junto a la Fundación Manos Unidas El Comienzo, destinada a policías en actividad, retirados y sus grupos familiares. En algunas localidades, la propuesta también se extendió a la comunidad.

Las jornadas se realizaron en Metán, Animaná, Campo Santo, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Salar de Pocitos, Cachi, Tartagal, Joaquín V. González, El Quebrachal y La Merced, donde se brindó atención y evaluación oftalmológica sin costo a más de 480 personas, entre adultos y niños.

Como resultado de las evaluaciones, más de 240 personas encargaron anteojos recetados a un costo diferenciado, cuya entrega será coordinada con la Fundación Manos Unidas El Comienzo durante fin del corriente mes. Asimismo, en algunos casos los profesionales determinaron que no era necesario el uso de lentes, mientras que otros pacientes fueron derivados para la realización de estudios más complejos.

La campaña forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia para acercar servicios y prestaciones al personal policial, retirados y sus familias en distintos puntos de la provincia, promoviendo el acceso a controles y atención profesional.