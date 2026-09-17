Acercando Ciencia 2026: la investigación llega a las aulas salteñas

El Ministerio de Educación y Cultura puso en marcha una nueva edición de “Acercando Ciencia”, una iniciativa que busca tender puentes entre el mundo científico y las aulas salteñas a través de charlas, talleres, experiencias prácticas y encuentros.

El programa, impulsado por la Coordinación de Ciencia y Tecnología, inició su calendario de visitas con el objetivo de acercar el conocimiento científico a estudiantes de todos los niveles educativos y de instituciones de gestión pública y privada de toda la provincia.

La propuesta apunta no solo a despertar la curiosidad y el interés por la ciencia y la tecnología, sino también a promover y federalizar las vocaciones científicas, brindando a los jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano distintas disciplinas, herramientas y recorridos profesionales vinculados con el ámbito científico-tecnológico.

La ciencia salió del laboratorio y llegó a las escuelas

El primer encuentro de esta nueva edición se realizó en el Colegio Secundario Nº 5.071 Juan Carlos Saravia, donde los estudiantes participaron de una disertación sobre Inteligencia Artificial, a cargo de Norberto Aramayo.

A través de una propuesta participativa, los alumnos pudieron acercarse a una temática de plena actualidad y conocer sus posibilidades, desafíos y aplicaciones, generando un espacio de intercambio directo con un profesional dedicado al área.

Este tipo de experiencias constituye uno de los ejes centrales de “Acercando Ciencia”: que los estudiantes no solo escuchen hablar de ciencia, sino que puedan experimentarla, hacer preguntas y conocer a las personas que están detrás de las investigaciones.

De esta manera, “Acercando Ciencia” busca compartir a los estudiantes una mirada concreta sobre el mundo de la investigación y mostrar que detrás de cada descubrimiento hay personas, preguntas, trabajo y curiosidad.

La iniciativa se desarrollará a lo largo del período lectivo 2026 y continuará recorriendo establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y la comunidad científica.

¿Querés ser parte?

Investigadores, profesionales y miembros de la comunidad científica interesados en participar como disertantes pueden inscribirse completando el siguiente formulario:

Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/1YTWrQ45f5Q1QLOgM_v7XZQ04svaRW6ItrHtkim8qF5c/edit?usp=drive_web&ouid=109550679160802537960