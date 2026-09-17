Carmina Burana: una obra monumental llega al Teatro Provincial con coro y orquesta

Carmina Burana, una de las obras sinfónico-corales más conocidas y aplaudidas del mundo, se adueñará del escenario del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre, a las 21 h. La presentación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta y el Estudio Coral Salta, dirigidos por los maestros Jorge Mario Uribe y Luciano Garay, respectivamente. La soprano Magui Soria, el tenor Cristián Roldán y el barítono Luis Benavidez serán los solistas.

Carmina Burana es una cantata escénica compuesta por el alemán Carl Orff entre 1935 y 1936, inspirada en una serie de cantos goliárdicos medievales encontrados a comienzos del siglo XIX en un monasterio de Baviera. La obra fue estrenada el 8 de junio de 1937 en la sala Alte Oper de Fráncfort.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y a través de la plataforma digital http://www.vamos.gob.ar. Los valores van de $8.000 a $12.000, a lo que hay que sumar el costo del servicio de la ticketera. Como es habitual en los conciertos de la OSS, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, aunque en número limitado.