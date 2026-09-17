Se recibió 1700 bidones para completar el circuito de agua segura en comunidades del Norte

El Ministerio de Salud Pública recibió el primer cargamento de 1.700 bidones de 20 litros con tapa, destinados a optimizar el traslado y la conservación de agua segura en comunidades originarias y rurales del norte salteño. El equipamiento fue recibido por la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, en el marco del trabajo conjunto que se implementa con el apoyo de UNICEF.

Los insumos están dirigidos a las familias incorporadas a la estrategia comunitaria para la prevención y el tratamiento de la desnutrición aguda. Mediante este esquema, las comunidades disponen de tinacos comunitarios de 700 litros donde se resguarda el agua tratada, mientras que los hogares cuentan con dispensers domiciliarios provistos en etapas previas.

"Con este primer envío completamos todo el circuito de agua segura: los tinacos de almacenamiento comunitario, los dispensers en las viviendas y ahora los bidones para el traslado", explicó Dorigato. Al respecto, la funcionaria detalló que el dispositivo permite que una persona adulta extraiga el agua de los reservorios comunitarios y la traslade de manera protegida hasta el dispenser del hogar, garantizando que los niños y niñas puedan consumirla a libre demanda y en condiciones sanitarias adecuadas.

La distribución alcanzará a parajes y comunidades de los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria, entre ellos Rivadavia, San Martín y Orán, con intervención directa en localidades como Santa Victoria Este, Alto de la Sierra, Tartagal y La Unión.