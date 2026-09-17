La Reserva Federal subió la tasa de interés hasta 4%

La Reserva Federal (Fed) decidió ayer subir los tipos de interés, por primera vez desde julio de 2023, una decisión que llega a seis semanas de unas legislativas en Estados Unidos en las que el presidente Donald Trump se juega el control del Congreso y en un momento de persistente inflación, impulsada por la guerra contra Irán.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros del órgano de política monetaria, que incrementó el referencial en un cuarto de punto y lo dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4%.

A su vez, la Fed publicó ayer su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que 16 de los 18 economistas de la entidad consideran apropiada al menos una subida más antes de que acabe el año, ya que ven necesario que el referencial se sitúe por encima del 4%.

La decisión de ayer ha llegado en un contexto marcado por una inflación que se sitúa por encima del 3 %, lejos de la meta del 2 % fijado por la Fed, y por la fortaleza del mercado laboral y de la economía estadounidense en general.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, subrayó en rueda de prensa que "la economía estadounidense parece estar fortaleciéndose" y destacó las nuevas contrataciones -EEUU creó 162.000 nuevos empleos en agosto-, los beneficios sólidos para el sector privado o los buenos niveles de inversión de capital empresarial.

"Cada uno de estos indicadores ha mejorado en los últimos meses y apunta en la dirección correcta. Los flujos de crédito han sido sólidos, especialmente para las empresas, y, como señalé en el simposio de política económica de Jackson Hole, me resultaría difícil calificar de restrictivas las condiciones financieras generales", dijo Warsh.

Críticas de Trump

El presidente Trump criticó nuevamente ayer a la Reserva Federal después de que la entidad incrementará los tipos de interés en un cuarto de punto.

"Los tipos de interés en Estados Unidos deberían ser del 1 % o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ícon mucha diferencia!", escribió Trump, que ha repetido en varias ocasiones que su país debería tener el referencial más bajo del mundo desarrollado para estimular el crecimiento.

"íNuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit -que son la mayoría-, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año", añadió el mandatario, que ya amenazó con interrumpir el comercio con países que mantengan superávit con EEUU si la Fed no recorta tipos.