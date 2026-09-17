La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso ayer abrir la puerta a Canadá para convertirse en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo y en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Dije que debemos reimaginar con urgencia nuestras asociaciones. Así que me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", afirmó Von der Leyen, dirigiéndose directamente a Carney, el primer líder no europeo invitado a asistir al discurso.

"Para algunos, la respuesta es actuar en solitario. Pero esa no es una opción para nosotros (...). Ya no podemos depender de él como la única forma de proteger nuestros intereses", dijo, en referencia a ese sistema de reglas compartidas.

La cristianodemócrata alemana defendió que "sólo Europa, por su tamaño y su poder, puede liderar" la construcción de nuevas coaliciones globales.

Von der Leyen recordó que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) ha impulsado en un 75 % el comercio de bienes entre ambos socios en menos de una década, y anunció que la relación bilateral pasará "del CETA a una Alianza para el Futuro" con el objetivo de crear un "espacio común de prosperidad y seguridad económica".

"Alianza más profunda"

Por su parte, Carney apostó ayer por "construir una alianza más profunda" con la Unión Europea (UE).

A través de sus redes sostuvo: "Ha sido un honor escuchar la intervención de la presidenta Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, mientras construimos una alianza más profunda para el futuro".

Carney alabó la "mayor estabilidad" que la UE ha promovido, la "movilidad" de sus ciudadanos y el "mercado común", que da a los Veintisiete "un peso económico global".