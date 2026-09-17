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Se suspenderá la atención en el Centro de N° 21 Villa Palacios por tareas de fumigación

La medida se implementará este viernes a partir de las 18 y permitirá realizar trabajos de desinfección preventiva. La atención se retomará el sábado a las 8 de la mañana. 

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

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Este viernes 18 de septiembre se realizarán tareas de fumigación y desinfección preventiva en el Centro de Salud N° 21 Villa Palacios, ubicado en Av. José Contreras s/n Manzana 37 C-Casa 1. Por este motivo, la atención habitual dentro del establecimiento permanecerá suspendida a partir de las 18.

Para consultas médicas programadas, de rutina o aquellas que requieran una atención de mayor complejidad, los vecinos podrán concurrir a otros establecimientos de la red de atención primaria. Entre las alternativas se encuentra el Centro de Salud N° 27 Intersindical con atención las 24 horas; el Centro de Salud N° 46 Morosini, con el servicio de enfermería de 7 a 19 y   el Centro de Salud N° 17 San Remo, las 24 horas.

La atención habitual en el Centro de Salud N° 21 se retomará el sábado 19 a partir de las 8 am, una vez finalizadas las tareas de fumigación y cumplidas las condiciones necesarias para el reingreso del personal y de la comunidad.

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