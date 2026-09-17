Messi volvió a hacer historia: se consagró campeón con Inter Miami y llegó a 48 títulos

Inter Miami volvió a celebrar de la mano de Lionel Messi. En una noche de lluvia en el Nu Stadium, venció 2-0 a Cruz Azul y conquistó la Campeones Cup, con otra actuación determinante del capitán argentino: convirtió el primer gol de cabeza y asistió a Casemiro para el segundo. Así, el rosarino alcanzó el título número 48 de su carrera, estirando su récord como el más ganador de la historia, y el cuarto desde su llegada al conjunto de Miami.

Cruz Azul tuvo una mejor aproximación en el comienzo y generó la primera ocasión clara a los cinco minutos. Agustín Palavecino, uno de los argentinos presentes en la visita, probó con un zurdazo al primer palo, pero Dayne St. Clair respondió para evitar la apertura del marcador. Después de ese inicio favorable para el conjunto mexicano, Inter Miami logró asentarse, tomó el control de la pelota y encontró cada vez con mayor frecuencia a Messi sobre el sector derecho.

La diferencia llegó a los 23 minutos a partir de una sociedad conocida, aunque esta vez con los roles invertidos. Rodrigo De Paul abrió el juego para Luis Suárez, que recibió por la derecha y lanzó el centro de primera. Messi apareció dentro del área, anticipó de cabeza y convirtió el 1-0. El tanto tuvo además un valor especial para el argentino: fue el número 100 desde su llegada a Inter Miami.

El equipo dirigido por Kily González, que dirigió su primer partido y consiguió un título, supo proteger la ventaja durante el resto de la primera etapa. Casemiro ocupó un lugar central en la defensa y Cruz Azul, pese a sus intentos, mostró imprecisiones y no logró generar situaciones claras. Antes del descanso, Messi también protagonizó una protesta ante el árbitro y el cuarto oficial después de una acción en la puerta del área en la que reclamó una infracción.

Los locales tuvieron la posibilidad de ampliar la diferencia a los diez minutos del segundo tiempo. Suárez habilitó a Messi, que quedó de frente al arco y definió con un remate cruzado junto a un palo. Sin embargo, la jugada quedó anulada porque el capitán había partido en posición adelantada.

Poco después, el argentino volvió a acelerar y estuvo cerca de quedar solo, pero Jeremy Márquez alcanzó a recuperar la pelota antes de su ingreso al área. El conjunto mexicano tuvo su mejor oportunidad para alcanzar el empate tras un centro que encontró a Gabriel Fernández dentro del área y su cabezazo dio en el palo.

Cuando Cruz Azul buscaba el empate y la lluvia volvía a hacerse presente en medio de una fuerte humedad, Inter Miami encontró el golpe definitivo. A los 81 minutos, Messi ejecutó un córner y Casemiro ganó de cabeza, sin marca, para establecer el 2-0. Una fórmula que volvió a darle resultado al equipo.

El cierre también dejó otro dato para Inter Miami: el equipo volvió a terminar un encuentro con la valla invicta después de 11 partidos. St. Clair sostuvo el cero y la defensa resistió los intentos de Cruz Azul para asegurar la conquista.

Cuando Cruz Azul buscaba el empate y la lluvia volvía a hacerse presente en medio de una fuerte humedad, Inter Miami encontró el golpe definitivo. A los 81 minutos, Messi ejecutó un córner y Casemiro ganó de cabeza, sin marca, para establecer el 2-0. Una fórmula que volvió a darle resultado al equipo.

El cierre también dejó otro dato para Inter Miami: el equipo volvió a terminar un encuentro con la valla invicta después de 11 partidos. St. Clair sostuvo el cero y la defensa resistió los intentos de Cruz Azul para asegurar la conquista.

Fuente: La Nación