Nicolás Varrone no seguirá en la Fórmula 2

Nicolás Varrone dio a conocer su desvinculación de Van Amersfoort Racing en la competencia de Fórmula 2, cuya temporada catalogó como intensa.

"Hoy toca cerrar una etapa", expresó el piloto de 24 años a través de un extenso mensaje en sus redes sociales: “Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”.

Afirmó en sus primeros párrafos que no fue una decisión fácil de tomar, pero siente que es el camino correcto para las decisiones que tendrá que tomar en el futuro y para lo que depara su carrera.

Varrone nació en Ingeniero Maschwitz y, bajo un ambiente familiar relacionado con el automovilismo por sus padres pilotos, empezó su carrera en el karting desde los siete años.

En 2018, con su llegada a Europa, consolidó su título en el V de V Challenge Monoplace como novato.

Luego de una trayectoria en las categorías de resistencia, donde fue piloto de fábrica de Corvette Racing y ganó las 24 Horas de Le Mans 2023, su arribo a los monoplazas llegó en octubre del año pasado en la Fórmula 2, motivado por la participación de Cadillac en la Fórmula 1, compañía relacionada con General Motors, empresa matriz de Corvette.

“Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles. Y un gracias muy especial a la familia Villagómez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto. Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, fue el cierre de su comunicado, cuyo agradecimiento también estuvo dirigido a Rafael Villagómez, compañero de escuderia, por el cálido recibimiento que tuvo cuando arribó al equipo.

Varrone sumó puntos en las tres carreras disputadas y ocupaba el 20º lugar del campeonato al finalizar el Gran Premio de España.

El fin de semana terminó siendo uno de los más difíciles de su año por su choque contra el muro en la clasificación, que le costó el mejor tiempo y lo obligó a largar desde el fondo de la grilla. Hay que recalcar que en la carrera Sprint sufrió un impacto de Kush Maini, piloto indio, que lo dejó afuera en la primera vuelta. Aun así, logró terminar la carrera principal del domingo en el 15º puesto.

Todavía no brindó más información sobre su futuro deportivo, pero expondrá detalles en los próximos días.