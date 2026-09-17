Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años de prisión

El ex líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado el miércoles a 5 años y dos meses de prisión en un juicio abreviado durante el que se alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en una causa federal vinculada con su participación en la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado, mientras que, como parte del convenio, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto los recursos y apelaciones con los que buscaba restituir a Huala al penal de máxima seguridad de Rawson, asegurando su permanencia en la Unidad 14 de Esquel donde fue trasladado a principios de julio de este año.

En tanto, se indicó que, al cerrar el expediente mediante el mecanismo de juicio abreviado, no fue necesario avanzar hasta la instancia de un juicio oral y, como parte del acuerdo, Huala admitió que integró la RAM y que desempeñó funciones de conducción dentro de la organización.

Además, se señaló que la citada sentencia quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas para quienes organizan o forman parte de agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o la intimidación.

Por otro lado, se informó que la condena no abarcó las imputaciones más graves que habían formado parte de la investigación inicial, ya que la causa se había iniciado con una acusación más amplia que contemplaba figuras vinculadas con la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la asociación ilícita y la apología del delito.

Uno de los principales puntos de las negociaciones fue la diferencia entre las acusaciones iniciales y la figura por la que finalmente fue condenado Huala debido a que la investigación federal sostenía que había ocupado durante años una posición de liderazgo dentro de la RAM.

Sobre esa hipótesis se desarrolló un expediente que fue declarado de investigación compleja y que derivó en sucesivas prórrogas de la prisión preventiva mientras avanzaban las distintas medidas de prueba.

Huala está detenido desde el 6 de junio de 2025, cuando fue localizado en El Bolsón después de participar de una actividad pública vinculada con la presentación de un libo en Bariloche y, según el cálculo realizado durante el proceso, la pena quedaría cumplida en agosto de 2030.