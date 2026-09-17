La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre y cortó dos meses de caídas

La confianza de los consumidores argentinos registró una mejora en septiembre, de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) avanzó 2,4% respecto de agosto y también mostró una variación positiva de 3,4% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El resultado representa un cambio de tendencia después de dos meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, la evolución no fue homogénea entre las distintas regiones ni entre los grupos de ingresos.

La mejora se concentró en los hogares de menores ingresos

El principal impulso provino de los consumidores de menores ingresos, cuyo nivel de confianza aumentó 12,3% mensual. En cambio, el indicador presentó un comportamiento más débil entre los hogares de mayores ingresos, que registraron una caída de 4,07%.

La diferencia refleja una recuperación más marcada de las expectativas y percepciones de los sectores de menores recursos, aunque el informe también muestra que la confianza todavía se mantiene condicionada por la evolución de la economía y del poder adquisitivo.

Mejoró la percepción sobre la situación personal

Uno de los componentes que explicó la suba general del índice fue la percepción de los consumidores sobre su situación económica personal. Este subíndice avanzó 11,3% durante septiembre.

También mejoraron las expectativas hacia el futuro, con una suba mensual de 3,8%. Este dato muestra un mayor optimismo respecto de la evolución de la economía y de las condiciones personales en los próximos meses.

La mejora de las expectativas, no obstante, convive con una evaluación todavía cautelosa de la situación actual. En ese sentido, el comportamiento del ICC dependerá de la evolución de los ingresos, el empleo, los precios y el consumo.

El Interior tuvo el mayor nivel de confianza

Por regiones, el Interior del país registró el nivel más alto de confianza y fue también la zona con mayor crecimiento mensual: 5,2%.

En el Gran Buenos Aires, el indicador avanzó 3,3% respecto de agosto y acumuló una mejora interanual de 7,5%. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires fue una de las jurisdicciones donde el índice retrocedió durante septiembre, con una baja de 6,78%.

La evolución regional evidencia diferencias en la percepción de los hogares sobre la situación económica y en el impacto de las medidas económicas sobre el consumo.

Una recuperación todavía parcial

Desde el mínimo registrado en enero de 2024, la confianza del consumidor acumula una recuperación de 15,7%. Pese a esa mejora, el indicador continúa mostrando una evolución irregular, con períodos de recuperación intercalados con retrocesos.

El dato de septiembre marca una señal positiva para las expectativas de consumo, aunque todavía no alcanza para confirmar una recuperación sostenida. La continuidad de la tendencia dependerá de si la mejora en la percepción económica se traduce en un mayor consumo de bienes y servicios.

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella se construye a partir de encuestas a hogares y mide la percepción sobre la situación económica personal, la situación general del país y las expectativas para los próximos meses.