Bullrich reconoció que desconocía los cambios en Discapacidad del Presupuesto 2027

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, aseguró que desconocía los cambios en materia de discapacidad llevados a cabo por el Gobierno al proyecto de Presupuesto y advirtió que esas situaciones "resienten" la relación del oficialismo con sus aliados.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, reconoció Bullrich en diálogo con el programa Esta mañana, de Radio Rivadavia.

Patricia recordó que ya había conversaciones sobre la cuestión y que existía un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de una manera determinada.

Bullrich explicó: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.

“Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, agregó la exministra de Seguridad.

Con respecto a la reforma electoral, aseveró que todavía continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO. “No están los votos”, aseguró Bullrich, porque tampoco terminaron de definirse las coaliciones y acuerdos políticos para las próximas elecciones.

Asimismo, Bullrich sostuvo la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las PASO. “Algún sistema de selección tiene que haber”, afirmó, y planteó que en cada partido “todos deben tener la posibilidad de competir” para definir los candidatos.

“Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO sino que no sean obligatorias”, manifestó.

A su vez, Patricia confirmó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. “Es un proyecto que merece tener reelección, sí, sin duda”. Sin embargo, consideró que todavía existen aspectos de la economía que deberían “mejorar” de cara al próximo año.

Además, afirmó que es necesario acelerar los sectores vinculados con el mercado interno para que puedan "sentir los beneficios" de la estabilidad económica las empresas, pymes, trabajadores, autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia.

“La actividad económica tiene que repuntar”, expresó Bullrich, y mencionó particularmente las caídas de la industria y la construcción. Consideró que se trata de sectores relevantes por la cantidad de puestos de trabajo que concentran.

Por último, consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, desestimó la posibilidad de que el recurso internacional que presentaron sus abogados pueda revertir su situación de prisión y de inhabilitación.

“El tema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena, se llegó a la última instancia. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como la expresidenta”, aseveró.

Fuente: Noticias Argentinas