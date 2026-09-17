Causas Hotesur-Los Sauces: cuándo comienzan los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

Las causas Hotesur y Los Sauces avanzan hacia la instancia de juicio oral, en la que se investigarán presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas relacionadas con negocios hoteleros e inmobiliarios administrados por el entorno familiar de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral Federal N°5 decidió desdoblarlas para evitar retrasos en los debates. En ese sentido, según el cronograma informado, el juicio de Los Sauces comenzará el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur tiene previsto su inicio para el 19 de marzo de 2027.

Los negocios bajo investigación

Entre los aspectos que se investigan se encuentran el gerenciamiento de Valle Mitre, los cheques y las transferencias firmadas por Martín Báez, y la intervención de Osvaldo Sanfelice en contratos y en la administración hotelera.

La investigación también comprende operaciones vinculadas con establecimientos hoteleros e inmuebles en El Calafate, así como pagos por servicios y otros movimientos financieros relacionados con las firmas investigadas.

Las pruebas que llegarán al juicio

Los expedientes cuentan con una amplia cantidad de pruebas admitidas para la instancia oral.

Entre los elementos incorporados se encuentran informes bancarios, registros de movimientos de fondos y documentación sobre operaciones millonarias en dólares. También se analizarán datos relacionados con pagos de servicios y propiedades hoteleras en El Calafate.

Durante los juicios, estos elementos serán parte del material que deberá ser examinado por el tribunal para determinar las responsabilidades que correspondan.

Quiénes integran el tribunal

El juicio oral estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.

El tribunal tendrá a su cargo el desarrollo de las audiencias y la evaluación de las pruebas y los planteos de las partes en el marco de los procesos judiciales.

Quiénes son los imputados

Entre las personas que figuran como imputadas en las causas se encuentran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares

También están incluidos empresarios, contadores, abogados y directivos vinculados con las firmas investigadas.

Por su parte, Florencia Kirchner quedó fuera del juicio oral luego de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal adoptada en 2023.