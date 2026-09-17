La desocupación subió al 7,9%, la más alta desde 2021

La tasa de desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador registró una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando había sido del 7,6%, y de 0,1 puntos frente al primer trimestre de este año, que había cerrado en 7,8%.

El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva 31 aglomerados urbanos. La desocupación mide el porcentaje de personas que no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente dentro de la población económicamente activa.

Más personas participaron del mercado laboral

Uno de los principales movimientos registrados durante el período fue el aumento de la tasa de actividad, que llegó al 48,9%. Este indicador mide la proporción de la población económicamente activa —personas ocupadas o que buscan trabajo— sobre el total de la población.

La cifra representó una suba de 0,8 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025, cuando había sido del 48,1%.

En tanto, la tasa de empleo se ubicó en 45%, es decir, la proporción de personas ocupadas en relación con la población total. De acuerdo con el INDEC, este indicador no presentó una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre del año anterior.

El aumento de la tasa de actividad significa que hubo una mayor proporción de personas participando del mercado laboral, ya sea porque tenían un empleo o porque estaban buscando conseguirlo. En ese contexto, la tasa de desocupación pasó del 7,6% al 7,9% en la comparación interanual.

También aumentó la informalidad laboral

Otro de los datos destacados por el informe fue el incremento de la informalidad laboral, que presentó una suba estadísticamente significativa de 1 punto porcentual respecto del segundo trimestre de 2025.

Además, entre los trabajadores informales aumentó la participación de quienes trabajan por cuenta propia. Esta proporción pasó del 34,3% al 37,3%, lo que representa una suba de 3 puntos porcentuales.

Qué ocurrió en los aglomerados del interior

El informe también muestra diferencias según las áreas geográficas relevadas. En los aglomerados del interior, la tasa de desocupación registró una suba estadísticamente significativa de 1,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 7,6%.

A su vez, la subocupación demandante —personas que trabajan menos horas de las que desean y además buscan trabajar más— llegó al 9,1%, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

Así, el informe del INDEC muestra un mercado laboral con una mayor participación de la población en la búsqueda de empleo y un incremento de la desocupación, mientras que la informalidad también registró un avance durante el segundo trimestre de 2026.