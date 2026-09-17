Se avanza con la incorporación de municipios al Sistema Nacional de Licencias de Conducir

El Ministerio de Seguridad, mediante el trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), avanza con las gestiones para que la totalidad de los municipios de la provincia se incorporen al Sistema Nacional de Licencias de Conducir.

En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, indicó que solamente restan tres municipios para que la Provincia se encuentre completamente adherida al sistema nacional.

En el municipio de Rivadavia Banda Sur se espera la homologación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el envío de la documentación municipal restante para poder contar con un Centro Emisor de Licencias.

Asimismo, se realizan las gestiones correspondientes con el interventor de Aguas Blancas para afianzar el trabajo conjunto en materia de seguridad vial en esa jurisdicción, junto a la ANSV.

En tanto, ya se llevaron a cabo los primeros encuentros con autoridades municipales de Santa Victoria Este, quienes manifestaron su interés en potenciar las acciones preventivas y las políticas de seguridad vial en la zona.

El objetivo es aunar esfuerzos y criterios de trabajo entre la Provincia, la Nación y los municipios, tanto para el cumplimiento de las normativas como para reducir la siniestralidad y la mortalidad en el tránsito.

Fleming destacó las ventajas que significa para Salta contar con todos los municipios incorporados al sistema nacional, entre ellas:

Uniformidad de los estándares de evaluación de aptitud para la obtención del documento habilitante para conducir vehículos automotores.

Posibilidad de circular por todo el país sin eventuales dificultades al momento de ser fiscalizados en otras jurisdicciones.

Acceso a la Licencia Nacional de Conducir (LNC) digital oficial a través de la aplicación Mi Argentina, como documento válido en todo el territorio nacional.

Integración de la base de datos nacional de conductores habilitados en el país (CENAT), lo que permite contar con los antecedentes de tránsito de cada conductor.

Capacitación de los operadores de los Centros Emisores de Licencias (CEL) para impartir los cursos obligatorios de Seguridad Vial a los postulantes a obtener la LNC.

Acceso a la Licencia Nacional de Conducir Profesional Interjurisdiccional, de importancia para la circulación de medios de transporte de pasajeros, cargas generales y cargas peligrosas en todo el territorio nacional.

Por último, Fleming remarcó la importancia de acompañar este avance con controles, capacitación y profesionalización de los inspectores de tránsito.