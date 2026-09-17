Educación planifica con Unicef la continuidad de la alfabetización intercultural

Un equipo ministerial se reunió con referentes de Unicef, CIIPME-Conicet y Fundación León a los fines de coordinar las acciones a implementar en el marco del plan jurisdiccional de alfabetización.

Salta mantiene desde 2021 una política continúa en alfabetización inicial que en los últimos años viene mostrando avances en los aprendizajes de lectoescritura de niños y niñas de la mano de organizaciones especialistas en la temática.

Una de esas líneas está orientada al fortalecimiento de la alfabetización temprana, inicial y familiar con orientación intercultural, alcanzando unidades educativas de los departamentos de Iruya, Santa Victoria, San Martín y Rivadavia.

Para dar continuidad a la estrategia, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, encabezó una reunión del gabinete educativo con referentes de Unicef, CIIPME-Conicet y Fundación León, quienes acompañan a la provincia en este abordaje situado. En Salta, presencialmente estuvo la consultora de Unicef, Yamila Sánchez y de manera virtual especialistas de cada organización.

Las acciones a las que se dará continuidad implican las mentorías, una estrategia de capacitación potente basada en la problematización de las prácticas, destinada a docentes y maestros bilingües que ya vienen implementando la propuesta, la evaluación formativa y un relevamiento sociolingüístico, entre otras. El modelo de intervención brinda herramientas a través de estrategias pedagógicas estructuradas, contextualizadas, atendiendo la diversidad lingüística y cultural.

Estuvieron presentes, la coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, Mariel Díaz Ruiz; el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker; el subsecretario de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional, Julio Corimayo; la asesora técnica Analía Guardo, la directora general del Nivel Primario, Rosa Saldaño y el coordinador de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, Álvaro Guaymás.